Les recherches d'un archéologue de Campagne (Dordogne) en Afrique

"Depuis quelques années, je participe à plusieurs missions, en Ethiopie et au Kenya." La mission Franco-Kényane dont Michel Brenet fait partie, travaille depuis une dizaine d'années dans la région du lac Turkana, au Kenya, qui se trouve dans la vallée du grand rift. "La zone du Turkana est une zone géologique paléontologique dans laquelle énormément de vestiges d'animaux ont été découverts, mais aussi des vestiges humains dont certains remontent à plus de 3 millions d'années. Donc on se trouve dans des périodes où les premiers australopithèques vivaient, où les premiers Homo Habilis aussi sont apparus, et aussi notre ancêtres quasi direct qui est l'Homo Erectus. Dans cette région où je suis intervenu a été découvert le site de Lomekwi qui est en fait, jusqu'à présent, le site archéologique le plus ancien du monde."

L'opération de fouilles, en 2015, s'est achevée en 2019. Place, maintenant, à l'expérimentation...