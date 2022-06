Les sites préhistoriques du massif de Lovo, en Afrique Centrale

Imaginez des centaines de massifs calcaires… Des massifs percés de grottes et d’abris sous roche, ornés de milliers de peintures et de gravures rupestres… Une aubaine pour tout archéologue digne de ce nom ! Reste qu’il convient de trouver le site, naturellement. Rien de plus simple à cela puisque votre terrain de jeu (si vous l’acceptez) sera d’une dimension raisonnable, comparable à l’Europe de l’Ouest : la République Démocratique du Congo. Afin de vous aider un peu, je vous conseille de naviguer entre la capitale, Kinshasa, et la côte Atlantique. Là, une âme charitable vous mènera jusqu’au massif de Lovo. A vous, à présent, de découvrir les peintures rupestres ; je ne vais pas vous faire un dessin…

Peinture rupestre du massif de Lovo, République Démocratique du Congo - © Geoffroy Heimlich

L’exposition « Lovo, sur les traces du royaume de Kongo » vous est présentée au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire des Eyzies jusqu’à la fin de l’année.