Les spécialistes de Cro-Magnon

"Cro-Magnon est incontestablement le Périgourdin le plus célèbre au monde ! C'est Gérard Fayolle (homme politique natif du Bugue et Président de la Société Historique et Archéologique du Périgord de 2007 à 2018, NDLR) qui a dit ça il y a quelques années", relève avec malice Jean-Max Touron, propriétaire de l'abri de Cro-Magnon, aux Eyzies.

"Et dans les personnes qui connaissent bien Cro-Magnon, on pourrait citer Gilles et Brigitte Delluc (préhistoriens, spécialistes de la grotte de Lascaux et de la vie de Cro-Magnon notamment, NDLR), ainsi que madame Henry-Gambier, qui a fait des études très poussées sur le gisement, et qui est également spécialiste de cette période : le Gravétien (31.000 à 23.000 ans avant le Présent, NDLR). Ces hommes de Cro-Magnon vivaient là il y a entre 28 et 30.000 ans." Leurs préoccupations essentielles étaient les mêmes que les nôtres aujourd'hui, à part le port du masque et le respect des distanciations physiques...