Métier : Conférencière au Musée National de Préhistoire des Eyzies

« Je suis donc conférencière pour la réunion des musées nationaux – Grand Palais, qui est un opérateur culturel qui a pour ambition de permettre l’accès à l’art et à la culture au plus grand monde. » explique Cécile Gizardin. « C’est une institution qui assure différentes missions pour les musées nationaux en Île-de-France et puis en province, dont le Musée National de Préhistoire. Alors je suis donc rattachée au musée, où j’évolue au sein d’un service d’action éducative et culturelle. En fait, mon métier consiste, notamment, à accompagner tous les publics dans la découverte du musée, de son histoire et des collections. Je suis en quelque sorte un lien entre les chercheurs et le public. »

En l’attente de pouvoir vous retrouver, Cécile Gizardin et toute l’équipe du Musée National de Préhistoire des Eyzies vous propose, sur son site internet, une exposition virtuelle intitulée « Lascaux hors les murs », avec textes, photos et vidéos.