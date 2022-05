Modélisation en 3D de la Vallée des Beunes

Au Centre national de la Préhistoire à Périgueux, la salle des archives sert aussi de salle de modélisation et de réalité virtuelle.

Prescillia Barbutti, infographiste a mis au point une reconstitution en 3D de la vallée de la Beunes, à l'époque où la grotte de Commarques était ornée. "Pour arriver à ce résultat, on part des données dont on dispose à l'heure actuelle, en l'occurrence les données et les cartes de l'IGN (l'Institut national de l'information géographique et forestière). Avec ces cartes, on génère un modèle 3D. Et à partir de cet environnement qui est l'environnement actuel, celui d'aujourd'hui, on va commencer à émettre des hypothèses de restitution de l'état préhistorique.'

La modélisation 3D peut évoluer selon les données recueillies par les chercheurs. Oscar Fuentes, préhistorien membre du CNP précise : "On a des données scientifiques sur l'archéologie de la vallée, les occupations, les sites autour. On a des données sur les pollens. Donc on va pouvoir émettre des hypothèses de climat, de paysages. Nous transmettons ces données à Prescillia pour qu'elle puisse nous modéliser ces lieux avec plus ou moins de végétation en y intégrant par exemple les animaux visibles à l'époque."

Des infographies en 3D qui peuvent être ensuite visualisées avec un casque de réalité virtuelle.