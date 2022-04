"Néandertal l'expo, une saison en Nouvelle-Aquitaine" au Pôle d'Interprétation de la Préhistoire aux Eyzies

A partir de dimanche 17 avril 2022, le pôle d'Interprétation de la Préhistoire propose aux visiteurs de découvrir "Néandertal l'expo, une saison en Nouvelle-Aquitaine".

"Il s'agit de l'exposition événement qui avait été présentée au Musée de L'homme à Paris en 2018 et qui avait été créé par le Muséum national d'histoire naturelle en partenariat avec l'Inrap. Nous avons adapté cette exposition en collaboration avec les équipes du Muséum", raconte Emilie Fouquet médiatrice scientifique.

"L'idée au départ de cette exposition, c'était d'offrir une image nouvelle de Néandertal qui est au cœur de l'actualité scientifique, en particulier sur tout ce qui concerne ses modes de vie. En quoi c'est un habile artisan? En quoi c'est un chasseur expérimenté? En quoi il est capable aussi de comportement symbolique ? ", poursuit Emilie.

L'affiche de "Néandertal l'expo, une saison en Nouvelle-Aquitaine - Pôle d'interprétation de la Préhistoire

Déconstruire les clichés sur Néandertal

L'exposition montre en parallèle comment s'est construit autour de Néandertal toute une série de clichés et de représentations. "On a l'image de Néandertal comme d'un être bestial qui est proche de l'animal. On a souvent des représentations de l'homme Néandertal de cette façon-là. Et maintenant, on sait qu'il enterrait ses morts, on sait qu'il était capable d'avoir des comportements symboliques. Et ça, c'est l'un des plus forts clichés qui est déconstruit", explique Emilie Fouquet.

L'exposition est à découvrir jusqu'à la fin de l'année au PIP aux Eyzies-de-Tayac. De nombreuses animations et conférences sont proposées.