"Paléo Bulles" aux Eyzies : JUL, l'un des auteurs de BD à voir dans cette exposition aux Eyzies

Des auteurs, dessinateurs de BD donnent leur vision de la Préhistoire

Cette semaine, on vous entraîne à la découverte d'une exposition "Paléo Bulles" qui présente le travail de 5 auteurs et dessinateur de BD. Ils évoquent chacun à leur façon, leur vision de la préhistoire. Aujourd'hui JUL, auteur, dessinateur de presse et de BD, prolifique, il a contribué à de nombreux journaux et magazines, tout au long de sa riche carrière. Julien Berjeaut, dit Jul, est né le 11 avril 1974 à Maisons-Alfort, dessinateur de presse et auteur de bandes dessinées. Il expose dans le cadre de cette exposition au PIP, quelques planches de son travail sur les albums "Silex and the City" à voir en ce moment en Dordogne.

"Paléo bulles" un panel d'artistes qui a travaillé sur la Préhistoire, à voir absolument !

L’exposition Paléo-Bulles propose une sélection de la production actuelle dans le domaine de la BD et invite à un parcours dans les univers d’auteurs contemporains, autant de visions singulières sur cette période lointaine. L'expo présente des reproductions de Jul, avec sa série "Silex and the Cityé, avec d'autres auteurs, chacun à sa manière donne à voir « sa Préhistoire », nourrie de sources diverses qu’elles soient historiques, scientifiques, artistiques, imaginaires, à la fois vision des temps lointains et reflet de notre époque et de ses préoccupations. L'exposition est en cours et se poursuit jusqu'en février 2022 au Pôle d'interprétation de la préhistoire (PIP) aux Eyzies.