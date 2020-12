Paysages et préhistoire sur le Grand Site de France de la vallée de la Vézère

"Le Grand Site de France est un projet de territoire qui est porté depuis plus de dix ans par les acteurs du territoire." explique Caroline Fillaire, Chargée de mission au Pôle d'interprétation de la Préhistoire. "On est sur 35 communes, de Terrasson jusqu'à Limeuil. C'est un projet qui vise à préserver les paysages de la vallée de la Vézère qui peuvent avoir des menaces, des problématiques liées à une surfréquentation et qui, pour nous, est surtout liée à l'enfrichement, c'est-à-dire à l'accroissement de la végétation sur notre territoire et qui, de fait, ferme nos paysages et les banalisent."

Imaginez une steppe, un petit moins 20 degrés... Ca y est, vous y êtes !