Présentation des missions générales du pôle d’interprétation de la préhistoire des Eyzies

"Le Pôle d'Interprétation de la Préhistoire est un établissement public de coopération culturelle", explique son Directeur, Christophe Vigne. "C'est un établissement dont la mission est de conduire un travail de médiation et d'animation territoriale autour des questions du patrimoine, et plus particulièrement du patrimoine dédié à la préhistoire, puisque vous savez que c'est un des emblèmes du caractère identitaire de la Dordogne, puis plus particulièrement de la vallée de la Vézère, qui a été doublement labellisée : d'une part par l'UNESCO , puisqu'un certain nombre de sites ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial, et le deuxième label est celui des Grands Sites de France, qui est un label national décerné par le Ministère de l'Environnement, au regard de la qualité des patrimoines et des paysages qui constituent le territoire."

Le Pôle d'interprétation de la Préhistoire poursuit une double mission : la médiation patrimoniale et l'animation territoriale.