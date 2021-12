On procède par élimination pour savoir si les traces sont humaines ou animales

CNP : la paroi avec ses traces, au plus près et sous tous les angles © Radio France - Photo : Marlène Laroche

Oscar Fuentes, docteur en Préhistoire-Ethnologie-Anthropologie à l'université de Paris I Panthéon- Sorbonne, archéologue de formation mène des recherches sur les populations du paléolithique supérieur (entre 30.000 et 10.000 avant le présent) en Europe, ses axes de recherches sont autour de l'art et expressions symboliques au magdalénien (autour de -18.000 et - 10.000), notamment à travers les représentations du corps humain. Il collabore et dirige plusieurs opérations archéologiques dans le domaine des grottes et abris ornés de même que l'étude de l'art mobilier. Oscar Fuentes est aussi Adjoint scientifique au Centre national Préhistoire (CNP) il oriente Pauline Bellemere, étudiante au CNP qui travaille sur des traces qu'elle observe dans le cadre de son apprentissage, en vue de son mémoire. Ses traces sont-elles anthropologiques ou non, c'est ce qu'elle devra déterminer grâce à des outils numériques, photos numérisées et logiciels 3D.