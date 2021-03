Que dire du climat, de la préhistoire à aujourd’hui ?

« Je pense que l’on ne peut pas faire de préhistoire si on n’a pas la connaissance du climat » avance Claude Douce. « Le climat, sur un million d’années, il y a eu quatre grandes glaciations. Ça démarre il y a un million d’années quand les hommes sont arrivés en Europe. L’axe de la Terre s’éloigne du soleil. Ca fait de la glace. Et ça peut être pendant 4 à 20.000 ans. Et puis ça peut être comme maintenant, tempéré, et puis ça peut être saharien. Dans une vitrine de mon musée, il y a une mâchoire d’hippopotame que l’on a retrouvée à Amiens ! Donc il faut imaginer des crocodiles dans la Seine, des singes à Montmartre, pour comprendre le climat… »

Claude Douce, véritable autodidacte de la préhistoire, a monté un musée de quelques 500.000 pièces à ce sujet, à Aubas.