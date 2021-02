Qui, de Neandertal ou de Sapiens, a influencé l’autre ?

C’est une chose entendue : Neandertal et Sapiens se sont partagé leurs territoires en Europe, et notamment chez nous, en Dordogne, la vallée de la Vézère. L’un a-t-il influencé l’autre ? Guide conférencier, Christophe Vigerie a étudié la question, du côté de la commune de Sergeac…

« A Castel-Merle, dans les années 2.000, Randall White (anthropologue, New York University, NDLR) avait entamé une fouille archéologique sur un site occupé très anciennement et contemporain de la vie commune de Neandertal et de Sapiens dans cette région » se souvient le guide conférencier Christophe Vigerie. « C’était un petit peu pour chercher qui avait copié qui ! Parce qu’on voit bien qu’il y a des transformations dans les deux sociétés, ou dans les deux espèces, lors de leur cohabitation. Qui a copié l’autre ? Qui a pompé l’autre ? Qui a tiré des enseignements de la cohabitation avec l’autre espèce ? On n’en sait rien ! »

Quoi qu’il en soit, Sapiens ne serait pas responsable de la disparition de Neandertal (à moins que ce dernier n’apporte des preuves contraires devant le tribunal, bien évidemment…).