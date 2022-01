Reproduction des parois de Lascaux IV avec Francis Rigenbach directeur artistique de l'atelier des fac-similés

L'équipe de l'atelier des fac-similés du Périgord qui comprend plusieurs corps de métiers, a travaillé à reproduire les parois des grottes. Première étape dans la confection de la copie complète et à l'identique de Lascaux. Un travail précis qui nécessite des techniques particulières pour lascaux IV, techniques éprouvées par les chercheurs qui ont déjà travaillé sur lascaux II et III. Le directeur artistique du projet nous détaille les étapes de créations et les diverses techniques qui ont permis le transport et assure la conservation de ce chef-d'oeuvre reproduit parfaitement et dans les règles de l'art...

Francis Rigenbach Directeur artistique de l'atelier des fac-similés du Périgord © Radio France - Crédits Photo : Marlène Laroche