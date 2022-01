S'attacher à reproduire d'abord la roche et ses imperfections

Focus sur la copie intégrale grandeur nature de la grotte de lascaux, a été reproduite dans l'atelier dédié à ce genre de copie géante, à Montignac. Lascaux IV, fac-similé de la fameuse grotte ornée, permet aux experts et au public d'apprécier le grand bœuf sauvage (ou aurochs) qui trône à l’entrée de la salle des Taureaux. cette paroi reconstituée et recouverte de peintures sur une trentaine de mètres est le chef d'oeuvre de l'atelier des fac-similés du Périgord. L’éboulement, copié lui aussi, celui-là même qui a permis le 8 septembre 1940 à quatre jeunes gens, partis sur les traces du chien "Robot" qui s’était glissé dans un trou et qui leur a permis de découvrir la grotte, celle que l'on nomme depuis « La hapelle Sixtine de la préhistoire »... Le travail de l'équipe menée par Francis Rigenbach est superbe et permet de ressentir cette émotion si particulière à la vue de ce merveilleux joyau de l'art pariétal.

Fac-similé de Lascaux les parois peintes : la salle des taureaux © Radio France - Photo : Marlène Laroche