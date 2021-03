Sapiens Périgourdin vs Sapiens Pygmée, et Sapiens vs Neandertal

Une grande diversité humaine a existé entre 50.000 et 100.000 ans avant le présent. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une : Sapiens. Mais entre un périgourdin et un Pygmée, avouons que le visage et la taille diffèrent quelque peu. Quoique… Ca diffère ? Vraiment ?...

« Il n’y a pas de race dans le groupe humain » rappelle le paléoanthropologue Antoine Balzeau. « Dans l’Humanité, ça n’existe pas. Il y a une homogénéité globale importante. Si on mettait côte à côte toutes les couleurs de peaux, on verrait que c’est un continuum… C’est la même chose pour la biologie. Si on prend des squelettes de plein d’humains sur Terre de plein de régions différentes, on va se rendre compte qu’ils font tous partie du même groupe. A l’inverse, si on prend 50 Sapiens et 50 Néandertaliens, même 50 morceaux, donnez-moi 2cm² d’un crâne et je peux vous dire quelle espèce c’est. »

Antoine Balzeau est paléoanthropologue et chercheur au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, ainsi qu’au Muséum National d’Histoire Naturelle.