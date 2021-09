Scène peinte à la grotte de Villars, seules deux peintures préhistoriques de ce type ont été découvertes...

Homme et animal : le sorcier et le bison

Seules deux scènes peintes préhistoriques représentant un homme et un animal ont été découvertes à ce jour (la deuxième se trouve à la grotte de Lascaux).

La rareté de ses représentations humaines sur les parois des grottes mis au jour, font de celle de Villars une merveille à découvrir. Vous serez très proche de cette peinture à admirer sans modération... La conservation exceptionnelle du dessin est due à la grande superficie de la grotte de Villars, une vraie chance pour le visiteur qui sera forcément médusé par cette rareté... une oeuvre émouvante !

Scène peinte rare - Photo : grotte de Villars

Catherine Birckel nous détaille cette peinture d'une rareté qui procure forcément une vive émotion à ceux qui ont la chance de la découvrir... L'homme et l'animal se tiennent là, tout prêt de vous, comme figés en mouvement sur la paroi de la grotte de Villars...

La seule grotte en Périgord à présenter des peintures préhistoriques originales et des concrétions naturelles. La Grotte de Villars est l’un des plus grands réseaux souterrains du Périgord avec près de 13 km ont été explorés à ce jour.

Animation son et lumière

Dans la salle la plus profonde du parcours touristique, le nouveau scénario du son et lumière nous ramène 200 000 ans en arrière pour vous faire revivre la montée des eaux souterraines noyant la salle, il évoque aussi la présence des ours des cavernes et celle des hommes préhistoriques qui se sont aventurés au plus profond de la cavité.

