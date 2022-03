Sophie Marvaud : Son travail pour la jeunesse

Sophie Marvaud a écrit 33 romans d'aventures ou polars humoristiques pour la jeunesse

Des enfants qui semblent se sentir à l'aise dans l'imaginarium préhistorique

Les enfants sont de grands philosophes (...) Grâce à la préhistoire, ils peuvent apprendre que les réponses qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés ne sont pas des réponses universelles. Ce sont des réponses qui correspondent à un moment de notre histoire. Et ça, je trouve que c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment compliqué de notre histoire. Si on veut que l'humanité continue d'exister, puisque on est dans une sorte de cul de sac, on est obligé de remettre en cause tout ça. Et la Préhistoire nous permet de penser qu'il y a d'autres réponses possibles, qu'on n'est pas enfermé dans un schéma)