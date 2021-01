La gestion des collections du Musée National de Préhistoire des Eyzies

« Je suis spécialisé dans la partie paléontologique, donc dans tout ce qui concerne les ossements animaux, que ce soit de sites naturels ou de sites archéologiques. » précise Stéphane Madelaine. « Par la suite, naturellement, nous avons une ouverture vers le public à travers les expositions, permanentes et temporaires, et surtout une ouverture également pour les chercheurs, pour les études de nos collections. »

« Les réserves du musée sont vraiment très, très importantes. Nous avons à peu près 6 millions d’objets, dont environ 12.000 qui sont présentés au public. Donc, vous voyez, les réserves constituent la face cachée de l’iceberg. Pour ce qui me concerne, la faune représente à peu près le quart : 1.500.000 pièces. Et toutes ces collections sont tellement importantes qu’effectivement, on a énormément de chercheurs qui viennent du monde entier étudier ces collections, puisqu’on a en moyenne depuis quelques années entre 120 et 140 chercheurs par an. »