Sur les traces de la Préhistoire : les plantes et l'homme de Cro-Magnon

Les plantes pour se nourrir et se soigner

Nous partons dans les pas de Cro-Magnon à la grotte de Villars sur un sentier aménagé de 700 m qui présente l’homme de Cro-Magnon et son environnement. Où vivait-il ? Que mangeait-il ?

Nous nous intéressons dans cet épisode de "Sur les traces de la Préhistoire" aux plantes -camomille, baies, noisettes...- qui entouraient Cro-Magnon et décrivons avec notre guide Catherine Hénard comment les hommes préhistoriques utilisaient les plantes pour s'alimenter et se soigner.

Le Jardin Préhistorique de la grotte de Villars avec des plantes et des panneaux botaniques, reconstitutions de campement et d’animaux préhistoriques présente la vie de nos ancêtres de façon ludique et pédagogique.

Le sentier du jardin préhistorique © Radio France - Crédits photo : Marlène Laroche

Nos guides : Catherine Hénard et Catherine Birecquel, sur le sentier du jardin préhistorique de Villars © Radio France - Credits photo : Marlène Laroche

