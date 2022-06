Un berceau de l’Humanité aux sites préhistoriques peu connus

Lorsque l’on parle de l’Art rupestre préhistorique, les noms des grottes de Lascaux, Cosquer et Chauvet s’imposent. Mais en Afrique, figurez-vous (Ha ! Ha !), les sites abritant des peintures réalisées par l'Homme sur des rochers abondent ! On retrouve ainsi des sites renommés en Afrique du Nord, au Sahara, en Afrique de l’Est et en Afrique australe. Selon Geoffroy Heimlich, « les plus anciennes peintures naturalistes remonteraient aux environ de 30.000 ans en Namibie » (Nord-Ouest de l’Afrique du Sud) dans la grotte nommée « Apollo 11 ». La grotte a reçu son nom de l'archéologue allemand Wolfgang Erich Wendt, qui y travaillait quand il apprit le retour de l'équipage d'Apollo 11 sur Terre, le 24 juillet 1969. Des traces plus anciennes d’Art rupestre ont par ailleurs été découvertes en Afrique du Sud, datant de près de 70.000 ans Avant le Présent. Les sites d’Afrique Centrale qui intéressent Geoffroy Heimlich, dont le massif de Lovo, sont en revanche moins connus…

Peintures du massif de Cederberg, en Afrique du Sud - © Geoffroy Heimlich

L’exposition « Lovo, sur les traces du royaume de Kongo » vous est présentée au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire des Eyzies jusqu’à la fin de l’année.