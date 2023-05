Pour quelle raison les hommes préhistoriques se sont-ils habillés ?

Le saviez-vous ? Vos vêtements les plus anciens ont entre 170.000 et 83.000 ans. Du moins si vous vous habilliez en Afrique… Certes, ce n’est pas en Afrique qu’il fait le plus froid. Mais alors pourquoi porter des vêtements ?

Deux femmes du Paléolithique. L’une Sapiens, l’autre Néandertal… - © Illustration Olivier-Marc Nadel

Sépulture d'un homme adulte de 35 à 45 ans retrouvée sur le site de Sungir', en Russie (env. 30 000 ans). - © Illustration de Libor Balák Il est probable que les vêtements de cuir ou de fourrure aient été les premiers à avoir été portés par Homo sapiens, il y a 170.000 ans. A qui doit-on cette connaissance ? Qui doit-on remercier ? On le sait, désormais ! Remercions de la manière la plus chaleureuse possible ces adorables animaux, salués chaque année comme il se doit dans chaque école : les poux… Squelettes des deux enfants provenant de la grotte des Enfants, site de Balzi Rossi (Italie) - © MAN Loïc Hamon