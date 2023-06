Qu’a-t-on découvert sur le chantier de fouilles de Marsac-sur-l’Isle ?

L’homme préhistorique a bien laissé sa trace dans la vallée de l’Isle ; des fouilles, réalisées actuellement à Marsac-sur-l’Isle, le prouvent. Céline Lagarde-Cardona, archéologue du Conseil Départemental de la Dordogne qui dirige les fouilles, vous en propose un état des lieux.

Depuis fin avril, les équipes du Service de l’Archéologie du Conseil Départemental de la Dordogne, menées par Céline Lagarde-Cardona, protohistorienne et spécialiste des métaux, scrutent le sol d’un site de près de 11.000m², situé sur la zone d’activités de Péri-Ouest, à Marsac-sur-l’Isle. Lors de ces fouilles, on a tout d’abord agit avec doigté : à la pelle mécanique. En affinant au final, plus de 500 fosses ont été mises à jour, témoignant du passage de l’homme à l’époque où, a priori, il n’y avait pas encore de centre commercial dans la zone. Deux grandes périodes de fréquentation du site ont été identifiées : au Paléolithique (il y a environ 35.000 ans) et vers le 2e siècle avant notre ère. Les fouilles doivent se poursuivre jusqu’au 1er août 2023.

Chantier de fouilles de Marsac - © PHOTO_SYLVAIN_SOURMAY_CD_24

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie , vous pourrez venir découvrir le chantier de Marsac-sur-l’Isle sans réservation, samedi 17 juin de 10h30 à 17h. (Renseignements au 05 53 02 03 40)

Affiche des Journées Européennes de l’Archéologie - INRAP

Le lendemain, dimanche 18 juin de 10h à 18h, un village de l’archéologie vous accueillera à Campagne ; entrée gratuite.