Quand et où l’homme préhistorique a-t-il domestiqué le cheval ?

« Et le monde parut plus petit que jamais… » La domestication du cheval ne fut ni plus ni moins qu’une Révolution dans la grande aventure humaine. Sans le cheval, pas de vitesse, pas d’exploration, pas de conquête…

Une sépulture iaoute de la première moitié du XVIIIe siècle, dév=couverte à Alaas Ebe (Iakoutie). Le cheval et son équipement sont parfaitement préservés par les froids extrêmes de la Sibérie nord-orientale. (Fouilles : Eric Crubézy, Mission archéologique française en Sibérie orientale) - © MAFSO 2002

Les travaux de Ludovic Orlando sont mondialement reconnus. Il vient d’obtenir la Médaille d’argent du CNRS 2023. Il est bien connu que le cheval est « la plus noble conquête de l’Homme ». Cependant à quand remonte sa domestication ? Dans quelle région du monde ? Et était-ce si facile que cela ou y a-t-il eu des loupés dans les essais d’Homo Sapiens à faire du cheval son allié ? Ludovic Orlando effectue un prélèvement à partir d’ossements de chevaux retrouvés sur le site archéologique de Botaï en vue de leur analyse génétique. - © aAron Munson, Handful of Films Ludovic Orlando est Docteur en paléogénétique, directeur de recherche au CNRS, et dirige le centre d’anthropobiologie et de génomique de Toulouse à l’université Paul-Sabatier. Le site archéologique de Botaï, témoin de l’existence d’un peuple sédentaire d’éleveurs de chevaux au cœur des steppes kazakhes il y a près de 5.500 ans - © Ludovic Orlando Ludovic Orlando est l’auteur de divers ouvrages, dont « L'ADN fossile, une machine à remonter le temps » , et vient de publier aux éditions Odile Jacob « La conquête du cheval ; une histoire génétique » . Des chevaux de Przewalski, que l’association TAKH a réintroduits dans leur habitat naturel, au sein de la réserve de Seer, en Mongolie occidentale. La réserve, et ses paysages à couper le souffle, comptait une cinquantaine de chevaux quand Ludovic Orlando l’a visitée pour la première fois en mai 2014 ; elle en compte plus d’une centaine aujourd’hui. - © Ludovic Orlando