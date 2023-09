Même aux temps préhistoriques, il semble improbable que la licorne ait existé. Pourtant, elle est l’une des premières figures à admirer en pénétrant dans la… mythique grotte de Lascaux ! L’un des meilleurs spécialistes de la « Chapelle Sixtine de la préhistoire » vous explique…

Sorte de cheval doté d’une corne sur le front, la licorne est un animal légendaire, connu dans l'Occident chrétien depuis l'Antiquité grecque (sous le nom de monocéros) grâce à des récits de voyageurs en Perse et en Inde. Mais serait-elle plus ancienne ? En Dordogne, dans la grotte de Lascaux, une licorne aurait été identifiée, peinte sur la paroi environ 21.000 à 21.500 ans Avant le Présent. Mais calmons de suite les éventuels visiteurs du Centre International de l'Art Pariétal de Montignac-Lascaux, venus de Perse et d’Inde (et pardon par avance aux petits enfants pleins d’imagination) : non, la licorne n’existe pas. Quoique…

Lascaux IV, Centre International de l'Art Pariétal, à Montignac-Lascaux - © Briana Lenoir, médiatrice à Lascaux IV Centre international de l'art pariétal

Une licorne unique… à deux cornes !

L’un des meilleurs spécialistes de la grotte de Lascaux, Denis Tauxe, s’est penché sur le mystère… D’où vient le surnom donné à cette peinture, que l’on découvre, entre aurochs et chevaux, dans la « salle des taureaux » ? De l’imagination enthousiaste du « Pape de la préhistoire », l’abbé Breuil. Selon les interprétations, on a pu voir dans cette licorne (à deux cornes, qui plus est), un lynx, un rhinocéros, une antilope du Tibet… Un animal imaginaire ou composite…

La licorne de la Grotte de Lascaux © Getty

Denis Tauxe est Référent préhistoire du Centre International de l’Art Pariétal de Lascaux IV, et préhistorien rattaché au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Il est l’auteur, aux éditions Tautem, du livre « La licorne et les figures insolites de Lascaux ».