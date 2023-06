Quel est l’âge du Musée National de Préhistoire des Eyzies ? Cent ans !

Du vendredi 16 juin 2023 au 20 mai 2024, le Musée National de Préhistoire des Eyzies célèbre ses 100 ans !

Fils d’agriculteur, instituteur, mais surtout précurseur et pionnier de la préhistoire, Denis Peyrony est à l’origine de la création du Musée National de Préhistoire des Eyzies, dont il fut le premier conservateur. L’inauguration officielle date du 30 septembre 1923, même si la première salle avait ouvert ses portes dès 1917.

Denis Peyrony - © Musée National de Préhistoire des Eyzies

Nathalie Fourment est l’actuelle directrice des lieux, et vous propose avec son équipe (et les quelques 6 millions d’objets de la collection) de célébrer le centenaire de ce musée idéalement placé au cœur de la Vallée de l’Homme. Les travaux de Denis Peyrony et ses archives seront naturellement mis en lumière, entre randonnées, visites de sites, ateliers et animations diverses.