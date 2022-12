L’homme est apparu en Afrique il y a 3 millions d’années, s’adaptant à un changement climatique. Mais une multitude de cousins s’est fait connaître : six genres et une douzaine d’espèces, entre -7 et -2 millions d’années…

Un bouquet d'ancêtres, de Toumaï à Néandertal en passant par Australopithecus afarensis & Homo ergaster © Getty