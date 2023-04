Quelle était l’apparence de nos ancêtres Homo sapiens ?

Professeur à l’université de Lyon et chercheur au laboratoire « Archéologies et Sciences de l’Antiquité» à Nanterre, Sophie Archambault de Beaune étudie les comportements techniques et les aptitudes cognitives de l’homme préhistorique.

Sophie Archambault de Beaune a publié, aux éditions Gallimard, « Préhistoire intime. Vivre dans la peau des Homo sapiens » . Couverture « Préhistoire intime. Vivre dans la peau des Homo sapiens. » - © Editions Gallimard