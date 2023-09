Quelle fut la première grotte préhistorique découverte aux Eyzies ?

1863. En gare des Eyzies, deux hommes descendent du train. Ils sont préhistoriens. Ils se retroussent vite les mains, car ils ont la ferme intention de fouiller la grotte Richard, Gorge d’Enfer, Laugerie-Basse, Laugerie-Haute puis, plus loin, le Moustier et La Madeleine.

C’est une petite grotte, adossée à la colline… On lui a donné pour nom celui du propriétaire des lieux, au XIXe siècle : Richard. Elle s’ouvre 35 mètres environ au-dessus de la rive droite de la Beune, près de sa confluence avec la Vézère, dans la ligne de falaises qui surplombe le village des Eyzies. De forme ovoïde, son porche mesure 9 mètres de large et 3,20 m de haut. Les dimensions de la cavité sont de 15 mètres de large et 11 mètres de profondeur. Je vous le concède : il s’agit plus d’un abri que d’une grotte, au final… Ce lieu, aujourd’hui, se révèle être l’un des sites majeurs du Magdalénien (Environ 17.000 à 14.000 ans Avant le Présent) dans la vallée de la Vézère. Elle est l’une des toutes premières grottes de la région à avoir livré du matériel archéologique, suite à sa découverte dans les années 1850, et à la venue d’Edouard Lartet et Henry Christy, venus y faire des fouilles en 1863. La préhistoire est en train de naître et les Eyzies vont y grandir…

Le Pôle International de la Préhistoire aux Eyzies - © Instapades.studio

Conférence sur la grotte Richard aux Eyzies

Emeline Deneuve est Préhistorienne et Conservatrice du Patrimoine à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Bordeaux, en charge des opérations archéologiques et sites préhistoriques du département de la Dordogne. Elle vous propose vendredi 15 septembre 2023 à 18h30 au Pôle International de la Préhistoire des Eyzies, une conférence intitulée « La grotte classique des Eyzies, ou grotte Richard, et la découverte de la Préhistoire en vallée Vézère » . Cette conférence est gratuite, et organisée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine…