Quels sites préhistoriques majeurs visiter en Dordogne durant ces vacances de Noël ?

Le Centre des Monuments Nationaux et les Sites Préhistoriques de la vallée de la Vézère vous proposent des visites contées de l’Abri du Cap Blanc, à Marquay.

Les 18, 21, 23 et 28 décembre 2022, à 10h30, Ouma et Kilé vous invitent à embarquer à bord de leur pirogue. Laissez-vous porter au son des tambours, bâtons de pluie et autres lithophones jusqu’à la Vallée Mystérieuse qui vous ouvre les portes de la Préhistoire. Ce conte musical vous permettra de découvrir en famille l’Abri du Cap Blanc, qui présente une des plus belles frises de sculptures profondes préhistoriques (une dizaine de chevaux, au moins trois bisons, un bouquetin) connues à ce jour dans le monde (vers -15.000 ans Avant le Présent).

Réser**vation et achat en ligne uniquement**

L’abri du poisson - © Philippe Berthé / Centre des Monuments Nationaux

Auteur : © Philippe Berthé / Centre des Monuments Nationaux

D’autres sites sont ouverts à la visite durant ces vacances : l’Abri du Poisson, le Gisement du Moustier et le Gisement de la Ferrassie.