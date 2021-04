Flooz (1/4) · Printemps

Rap, hip-hop, dancefloor

Installé à Ifs près de Caen, Flooz a sorti son premier album solo Hokage le 19 février dernier. Treize titres rap, hip-hop et dancefloor influencés par la culture japonaise et plus particulièrement les mangas : le titre de l'album vient du monde de Naruto, un animé japonais : « Hokage, c'est le ninja le plus puissant, le plus fort » précise Flooz.

♪ Printemps

Pendant deux trois ans je n'écrivais plus, j'avais vraiment mis la musique de côté. Avoir mon fils et ma femme ça m'a redonné de la motivation, des idées et des choses à écrire. – Flooz