Flooz (2/4) · Sneakers addict

Des influences japonaises

Le normand Flooz installé à Ifs près de Caen rêve du Japon. Et ça se ressent dans son album Hokage sorti en février dernier avec des références au manga Naruto. Flooz sort treize titres dans un style rap, hip-hop et dance dans lesquels il se raconte. Un album très intime avec des sujets plus ou moins légers : sa période difficile dans Printemps, mais aussi sa passion pour les belles chaussures dans Sneakers Addict.

♪ Sneakers Addict

À l'époque j'avais soixante-dix paires mais j'ai du en revendre quelques-unes, ma femme n'avait plus de place pour ses chaussures. – Flooz