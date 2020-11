Terra è onde : Elisabeth Volpei-Parigi, l'Alimea

C'est à Casaperta, sur la commune de Pancheraccia, en Plaine Orientale qu'est née L'alimea.

Elisabeth Volpei-Parigi est à l'origine de cette aventure qui a vu le jour il y a 4 ans. Passionnée par la terre et la cuisine depuis toute jeune, cette enseignante et chanteuse confectionne des biscuits sucrés et produits naturels à partir de fruits issus de son jardin.

Elle nous fait partager sa passion.