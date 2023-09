Just Philippot pour le film "Acide" tourné en Essonne

Pour ce nouveau numéro dominical de "Terre de Tournage", Ségolène Alunni prend la direction de l'Essonne, lieu de tournage du film "Acide" réalisé par Just Philippot.

Le deuxième long-métrage "acide" de Just Philippot

4 ans après son court-métrage du même nom, Just Philippot adapte sur la longueur "Acide", un film catastrophe où Guillaume Canet fait face à la fin du monde et face à des nuages de pluies acides et dévastatrices. Le réalisateur a pu compter sur le soutien de Pierre Dejon, son chef opérateur avec qui il avait déjà collaboré pour son premier film "La Nuée" sorti en juin 2021.

Un tournage entre la Belgique et l'Essonne

Just Philippot et ses équipes ont tourné "Acide" entre mars et mai 2022, à commencer par la scène d'ouverture d'émeute tournée avec des téléphones portables. Mais aussi une scène sur un pont belge en présence de 500 personnes, dont le tournage a nécessité 5 jours. Plus de 200 plans en images de synthèse notamment avec de la pluie battante, ont été réalisés pour concevoir le long-métrage.