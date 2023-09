Un "Poisson Rouge" entre Nantes et Rennes

Pour ce nouveau numéro de "Terre de Tournage", Ségolène Alunni convie ce samedi l'équipe du film "Poisson Rouge" tourné entre Nantes et Rennes.

Faire un film entre amis

Tout commence par une histoire d'amitié et une envie lointaine de réaliser ensemble un long-métrage, c'est désormais chose faite. Hugo Bachelet, Clément Vallos et Matthieu Yakovleff réalisent "Poisson Rouge", une comédie en forme de road-movie, qui ont choisi pour acteurs une troupe d'improvisation composée notamment de Guillaume Darnault. "Poisson Rouge" raconte l'histoire de Guillaume (33 ans), atteint d’une maladie neurodégénérative, qui va terminer de perdre la mémoire en centre spécialisé. Dans l’espoir de lui laisser un souvenir heureux, ses potes d’enfance lui organisent un dernier week-end festif.

Un tournage entre Nantes et Rennes

"Poisson Rouge" est l'un des rares films qui a été tourné avant l'arrivée de la Covid-19, et qui n'était pas encore sorti au cinéma. Le long-métrage a nécessité seulement 17 jours de tournage à l'été 2019 entre la Bretagne notamment Rennes, dans la Forêt de Brocéliande et le Cap d'Arquy, et les Pays de la Loire à Nantes.