Azur, paisible village du Marensin

Coup de projecteur sur Azur, ce village landais du Marensin si beau, si paisible.

Quel joli nom n’est-ce-pas ? Azur est un joli village paisible du Marensin, posé entre lac et forêt, à 9 km de l’océan et qui bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel : 1 200 ha de forêt et 80 ha de superficie du lac partagé avec Soustons. En effet, le très connu lac (ou étang) de Soustons, est en fait à la pointe nord, le lac d’Azur, ce qui est moins connu. Là, la nature domine et génère un vaste espace bucolique riche de structures touristiques, un lieu propice à une résidence douce et à des vacances familiales.

Azur, pleine nature.

Mais, on ne peut parler d’Azur sans bien sûr évoquer le lieu emblématique de la Commune : le magnifique ponton flottant qui file élégamment sur les eaux du lac. Déjà depuis le parking, gagner son accès par un joli cheminement en bois est une invitation à sa découverte. Il offre un superbe panorama, c’est un lieu qualifié de poétique. Face à cette vaste étendue d’eau et l’horizon paysager, on ne peut qu’admirer. C’est un spot très apprécié des photographes. Chaque heure du jour, chaque saison apportent une nouvelle lumière, un nouveau décor pour une nouvelle atmosphère. C’est un site incontournable qui est d’ailleurs déjà star de quelques publicités. Le magazine Terres des Landes l'a choisi cette année pour illustrer la couverture du magazine avec ce titre : "Azur....ément poétique". Diverses structures touristiques réparties sur la totalité de la Commune forment avec celles des berges du lac un ensemble touristique très attractif. Tout est là pour favoriser de longs ou courts séjours paisibles. À noter aussi qu’au Moyen-Âge, Azur était une étape importante sur le chemin de Compostelle, sur la voie secondaire du littoral, dont il subsiste encore quelques témoignages.