La Palmeraie du Sarthou dans le Gers, une oasis !

La Palmeraie du Sarthou dans le Gers à Bétous non loin de Nogaro est un jardin incroyable et même un Jardin Remarquable, label décerné par le Ministère de la Culture.

Alors bien sûr il y a là une magnifique palmeraie, qui est à l’origine du site dans les années 80, devenue aujourd’hui cathédrale, et c’est un lieu magique qui s’étire à présent sur dix hectares. On y trouve des arbres du monde entier, des collections exotiques, une bananeraie, des sentiers balisés, une mosaïque de lagerstroemias dont la floraison estivale est spectaculaire. C’est un lieu inspirant, propice pour se ressourcer, se poser sur un banc, sourire devant un miroir accroché aux branches, savourer les œuvres d’art disséminées dans le parc. Marie-Christine et Daniel Fort sont les chefs d’orchestre de ce lieu magique à la fois artistique et poétique, et il faut y aller pour respirer des bouffées de chlorophylle vraiment salutaires.

Bananeraie de la Palmeraie du Sarthou à Bétous dans le Gers

Mosaïque de lagerstroemias de la Palmeraie du Sarthou à Bétous dans le Gers

