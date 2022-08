Les Landes, terres de tournages

Par la richesse et la diversité de ses paysages, de la campagne, à la forêt et jusqu'à l'océan, le département est devenu une terre très demandée de tournages pour films ou séries. Car si le littoral reste le décor préféré des réalisateurs, on a vu ces dernières années des tournages dans l'intérieur des terres, vers Saint-Sever, Dax, Mont-de-Marsan, Sore ou Luxey par exemple. Et depuis 2018 il existe un service du Conseil départemental dédié à ces demandes, le Bureau d'Accueil des Tournages ou BAT, qui accompagne, organise, propose des sites, des hébergements, recense les techniciens et comédiens locaux.

On a déjà vu sur le petit ou grand écran : "Papi-Sitter" avec Gérard Lanvin Olivier Marchal notamment, "Ma Meilleure Moitié", "L'année du Requin", "Cet été-là", "La Promesse", "Meurtres dans les Landes", et bientôt on verra la série "Prométhée" ou le long-métrage "Le Colosse aux pieds d'argile" avec Éric Cantona.

Tournage du téléfilm Le Colosse aux Pieds d'argile. - Terres des Landes

En 2021, le département a même battu un record avec 212 jours de tournage se plaçant dans le classement régional des destinations les plus prisées. Cette année une dizaine de tournages sont programmés. Avec, à chaque fois, des retombées économiques pour les hôteliers, cafetiers, restaurateurs et professionnels, et pour les Landais, le plaisir de reconnaître des paysages familiers sur le grand ou le petit écran. Et parfois une simple figuration peut se prolonger en une belle histoire, c'est le cas du dacquois Frédéric Abdelkader, fonctionnaire dans la vie de tous les jours qui enchaîne les tournages depuis un premier casting, passé presque par hasard en 2018 pour le téléfilm "Meurtre dans les Landes".

