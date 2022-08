Soustons: découverte de la Ferme Darrigade et du Domaine de Millon

Dans son dossier consacré à la ville de Soustons, le magazine Terres des Landes nous fait découvrir la Ferme Darrigade spécialisée dans la cacahuètes, l'asperge et le canard et le sublime Domaine de Millon où vous pouvez séjourner.

La ville de Soustons est à l'honneur dans le magazine Terres des Landes. Soustons ville nature par excellence avec de très bonnes adresses pour déguster des produits locaux de choix où pour passer quelques jours dans un écrin de verdure.

Gros plan sur les activités de la Ferme Darrigade! Au-delà d'une production dite classique d'asperges et de canards gras, on y produit des cacahuètes. Cinq générations de la famille Delest, depuis 1887, se sont succédées sur le lieu-dit Darrigade, qui a donné son nom à la ferme. C'est le grand-père Robert Delest qui cultivait quelques plants de cacahuètes dans son jardin, comme cela se pratiquait déjà sur le secteur. Et il a eu alors l'audace d'aller plus loin. Cet homme visionnaire et précurseur est passé d'une culture familiale à une culture implantée aujourd'hui sur douze hectares. Culture surprenante, que l'on s'imagine plutôt "exotique", mais qui trouve ici singulièrement un terroir propice car sablonneux facilitant le drainage. À déguster sans modération les produits cuisinés tel que le "cassouhète", leur cassoulet aux cacahuètes.

Le Cassoulet aux cacahuètes de la Ferme Darrigade de Soustons. - Terres des Landes

Non loin de la Ferme Darrigade se trouve le Domaine de Millon, c'est un magnifique domaine posé sur deux hectares entre forêt et campagne, dédié autrefois à la production de la gemme, la résine du pin et à la vigne. Le domaine bouillonnait alors de vie et d'animations, un vrai village. Aujourd'hui la famille Laboille-Moresmau a redonné vie à ce patrimoine endormi, en développant une activité d'hébergements touristiques. Ils ont progressivement réhabilité les dépendances, granges, métairie, maisons des ouvriers et la maison de Maître. Ils ont relevé là un défi titanesque. On y trouve cinq gîtes d'exception, dont trois avec piscine privée, quatre chambres d'hôtes, une boutique, et nouveau cette année: une grange destinée à des événements. C'est un lieu magique où il faut prendre le temps de prendre son temps, une véritable parenthèse enchantée à découvrir.