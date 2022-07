Terres des Landes: à la rencontre de Claude Labarthe, le sabotier de Saint-Étienne-d'Orthe

Il n'y a plus en France qu'environ dix sabotiers. Claude Labarthe perpétue une tradition familiale qui fête cette année ses 250 ans ! Soit sept générations depuis 1772, et il est évidement dans le 10ème numéro du magazine Terres des Landes.

Voilà un artisanat authentique qui fait partie de notre patrimoine. Claude Labarthe a repris l'activité de son père Francis et vous accueille comme il se doit, sabots aux pieds pour vous proposer une démonstration remarquable de fabrication. Il utilise des machines uniques installées par son père et son grand-père, dont une datant de 1945 qui accomplit pour l'époque la prouesse de reproduire deux sabots en même temps, en distinguant le droit et le gauche ou encore une autre qui creuse l'intérieur.

Claude Labarthe le sabotier de Saint-Etienne-d'Orthe. - Terres des Landes

Il utilise de l'aulne, une essence qui pousse à proximité, en bord d'Adour et de Barthes, une essence qui se sent bien les pieds dans l'eau. C'est donc ce bois demi-dur et imputrescible qu'il travaille, à partir d'arbres de 30 à 40 ans qui n'ont jamais subi le moindre traitement. Vers 2010 l'activité a connu une certaine baisse, due notamment à l'importation de produits «d'ailleurs», aujourd'hui le site internet fait augmenter la demande, la clientèle évolue et rajeunit. Les anciens restent habitués au sabot, et les plus jeunes se tournent vers lui pour une alternative aux chaussures en plastique ou en caoutchouc. Alors qu'il pourrait prendre sa retraite, il choisit de continuer à fabriquer ses sabots pour perpétuer des gestes ancestraux et les partager avec les visiteurs. Il fait ainsi plus par passion que nécessité, survivre un magnifique métier devenu insolite aujourd'hui, en voie d'extinction. IL faut aller le rencontrer.