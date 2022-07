Terres des Landes le magazine, déjà la 10ème édition

Le magazine Terres des Landes en Gascogne célèbre sa 10ème édition cette année. Un magazine qui met en lumière l'art de vivre à la landaise et même plus que ça !

Terres des Landes 10ème s'il vous plaît! "Une réussite que l'on doit à nos fidèles lecteurs toujours plus nombreux chaque année, toujours bienveillants" de l'aveu de la directrice de publication Elizabeth Duffour.

Terres des Landes en Gascogne c'est un premier magazine en 2013 qui prend déjà la forme d'un carnet de route collector pour les locaux comme pour les touristes. C'est aussi côté coulisses une belle aventure humaine avec les rédactrices et rédacteurs, photographes, associations, graphistes, correctrices, Offices de Tourisme, institutionnels…

Un "mag" qui part à la rencontre des gens sur les territoires landais multiples. A la découverte de toutes les richesses du patrimoine exceptionnel du département : l'environnement, la culture, l’Histoire, les productions, le tourisme, l'art de vivre, les traditions… et bien du savoir-faire des femmes et des hommes sur le terrain.

Le slogan n'a pas changé: "ici les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent" ! Et à l'occasion de ce N°10 Terres des Landes vous propose un jeu-concours pour gagner un séjour (4 jours/3 nuits) à Hossegor en chambre d'hôtes. Il vous suffit de jouer aux "Landes en 10 questions" en vous procurant la collection des 10 numéros.