Terres des Landes: Soustons ville nature(s)

Le magazine Terres des Landes et son dixième numéro consacre un magnifique dossier à Soustons, "Soustons ville nature(s)", nature avec un s, tant cette commune bénéficie d'un environnement exceptionnel, de l'océan, à la forêt, jusqu'aux lacs et étangs. Et c'est un secret bien gardé car on ne sait pas forcément comme Dame Nature l'a gâtée. En effet la commune ne compte pas moins de 5 lacs ou étangs et s'étire jusqu'à l'océan offrant 6kms de plages préservées, en passant par une vaste forêt de 7 000 ha, sans oublier un "côté campagne" en filant vers les routes à l'est. Si vous aimez mêler découverte, détente et activité physique, privilégier les loisirs de pleine nature, tout est là.

Soustons. - Terres des Landes

A Soustons, sur les rives du grand lac qui borde la ville, se trouve aussi le Centre Sportif International de l'Isle Verte, vaste complexe équipé d'infrastructures performantes qui est retenu Centre de Préparation aux Jeux Olympiques 2024. Ces attraits géographiques lui ont permis de diversifier son économie et sont donc directement liés notamment au tourisme, au sport, à la sylviculture…, et par ricochet à l'implantation commerciale et à sa population. Ce qui fait son dynamisme global et de fait sa qualité de vie. Culture pour tous, animations et traditions ne sont pas oubliées. Un concentré de l'art de vivre "à la landaise". On vous le dit, Soustons cache quelques trésors, ce patrimoine naturel est pour beaucoup d'entre nous, un secret bien gardé !