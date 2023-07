Paloume, le centre de soins de la faune sauvage à Pouydesseaux

Découvrez le centre de soins de la faune sauvage Paloume à Pouydesseaux dont l’objectif est de rendre leur autonomie à des animaux blessés ou malades.

Paloume, qui veut dire palombe en gascon, est le seul centre de soins de la faune sauvage dans les Landes dont l’objectif est de rendre leur autonomie à des animaux blessés ou malades. L’histoire débute en 1999 et 2002, avec les naufrages catastrophiques du Prestige et de l’Erika qui ont tellement pollué nos plages et mazoutés les oiseaux. Pour sauver un maximum d’oiseaux, la Fédération de Chasse des Landes met à disposition ses locaux à Pouydesseaux, au nord-est de Mont-de-Marsan, ensuite une structure dédiée à la sauvegarde de la faune sauvage sera créée. Et, depuis le 1er juillet 2022, elle est devenue Paloume , association indépendante qui poursuit la même mission de sauvegarde des oiseaux, de deux espèces de tortues et de certains mammifères adultes.

Pour réaliser ce travail colossal, Laura Labarthe la directrice chapeaute une équipe technique et d’indispensables bénévoles. Lesquels sont environ 280 sur tout le département: une trentaine aide sur la structure, et 250 sont rapatrieurs, c’est-à-dire qu’ils acheminent les animaux soit directement, soit par relais entre eux ou avec les vétérinaires partenaires. L’année dernière, près de 1 200 animaux de plus de 90 espèces ont été recueillies, en grande majorité dans les Landes et aussi dans les départements limitrophes. C’est grâce à ce magnifique travail collectif que les animaux blessés ou malades trouvent là une seconde chance, pour revenir vite à leur nature sauvage. Important, si vous trouvez un animal sauvage blessé ou que vous souhaitez devenir bénévole, n’hésitez pas.