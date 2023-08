Série Tino Rossi : forza Bastia

.

Ce n'est plus une surprise, Tino Rossi est fidèle et fier de ses origines. Il a déjà rendu plusieurs hommages à sa ville d'origine, Ajaccio, mais ce n'est pas pour autant que l'artiste ne met pas en avant et ne s'engage pas pour les autres villes insulaires. Ainsi, lors de la célèbre épopée du Sporting Étoile Club de Bastia de 78, Tino en collaboration avec son fils publient une chanson en soutien et en hommage au club.