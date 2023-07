.

Tino Rossi fait la fierté des Corses et le chanteur est très attaché à ses racines, plus particulièrement à celles de sa ville natale : Ajaccio. Tino n'hésitait pas à retrouver la cité impériale, pour le plus grand bonheur de ses fans, tous plus heureux les uns que les autres de le voir de retour à Ajaccio.