Série Tino Rossi : l'ami des animaux

Lorsqu'il n'est pas sous le feu des projecteurs, Tino Rossi apprécie de passer des moments simple et calmes, entre proche. Et parmi ces derniers, attention de ne pas oublier les animaux de compagnie du chanteur. En effet, Tino Rossi aimait leur présence, plus particulièrement celle des chiens, bien qu'il ait toujours été entouré de divers animaux de son propre aveu.