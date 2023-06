Carène Ponte en signature à Tournon pour "Prendre la vie comme elle vient"

A l'occasion de la sortie de son dernier roman chez Fleuve, Carène Ponte nous livre sa vision de la littérature "feel good" dans Toujours à la page.

Prendre la vie comme elle vient, c'est l'histoire d'Alice, la quarantaine, directrice de médiathèque, mariée à Aymeric, plutôt harmonieusement sur le papier. Pourtant, un matin, en se regardant dans la glace, Alice se demande si elle a fait ce qu'elle aurait voulu de sa vie. Quand elle s'en ouvre à son mari, il tombe des nues, lui qui la croyait heureuse. La journée se poursuit néanmoins comme d'habitude, jusqu'à ce coup de fil. Aymeric a eu un accident de voiture. Le pronostic vital est engagé. Alice, bouleversée, voit ses souvenirs ressurgir. Et que lui réserve l'avenir ? Aymeric va-t-il survivre ? Dans quel état ? Vont-ils surmonter cette épreuve ? De la suite de l'histoire, Carène Ponte nous offre, non pas une, mais trois versions.

"Ca m'intéressait de montrer comme, d'un même accident, il peut découler des tas de versions, mais qu'au bout du compte, Alice finit par traverser ça et trouver du bon. Et du moins bon ! Mais du bon quand même ! Je crois profondément à ça. Le tout étant d'ouvrir ses yeux, son coeur et d'être attentif à ce que la vie va semer sur notre chemin." Carène Ponte

Aucune des trois versions de la vie d'Alice ne l'épargne. Et pourtant il s'agit bien de ce qu'on appelle un roman feel good. Comment Carène Ponte définit-elle justement cette littérature ?

"Pour moi le roman feel good, c'est comment, à partir de thèmes difficiles, on va appliquer un prisme d'optimisme, de lumière et de légèreté. Moi je trouve chouette de me dire qu'en inventant des histoires, je peux permettre à quelqu'un qui lit, d'en sortir avec un coeur un peu gonflé." Carène Ponte**

Prendre la vie comme elle vient de Carène Ponte est paru chez Fleuve.

Carène Ponte sera le samedi 1er juillet 2023 en signature à la librairie Au détour des mots à Tournon-sur-Rhône.