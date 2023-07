"Chanteurs d'oiseaux" de Jean Boucault et Johnny Rasse, la merveilleuse histoire d'un fabuleux duo

C'est l'histoire de deux gamins qui grandissent dans un petit village de la Baie de Somme, deux gamins passionnés par les oiseaux qui un jour se rencontrent pour créer le plus magique des duos, un duo de "Chanteurs d'oiseaux"

Que dire de Johnny Rasse et Jean Boucault ? Qu'ils sont comédiens, musiciens, compositeurs, poètes ? Eux-même ont trouvé le nom de leur art, ils sont "Chanteurs d'oiseaux". Passionnés d'oiseaux depuis leur plus tendre enfance, ils ont grandi dans un paradis pour oiseaux migrateurs et ornithophiles, la Baie de Somme. Jean Boucault faisait à merveille le goéland, mais pour s'inscrire aux concours d'imitation d'oiseau, il lui fallait d'autres chants à son répertoire. C'est pour cela que, du haut de ses dix ans, il poussa, un jour, la porte de la famille Rasse. Le père de Johnny saurait, lui avait-on dit, lui enseigner ces autres cris. Jean trouva ce jour-là non seulement un maître, mais également Johnny, avec qui il partagerait un fabuleux destin artistique.

"Ca faisait partie des questions du public qui nous demandait comment ça nous était venu. Quand on cherchait à répondre, on n'était pas d'accord. On a commencé à comparer nos ressentis d'enfance." Jean Boucault

Chanteurs d'oiseaux, Le fabuleux destin de deux enfants qui ont appris la langue des oiseaux est le magnifique récit à deux voix de l'enfance, des oiseaux, de la baie de somme, de l'école aux premiers émois amoureux en passant par le méconnu univers des concours de chants d'oiseau. Jean Boucault et Johnny Rasse nous livrent avec humour, sincérité et poésie tout ce qui a permis à leur magnifique duo d'éclore et de les mener sur les plus grandes scènes.

"[Ce livre] raconte comment se révéler grâce à l'oiseau. Comment se révéler enfant, individu et tout compte fait homme. Comment se tenir debout, face au monde." Johnny Rasse

Chanteurs d'oiseaux, Le fabuleux destin de deux enfants qui ont appris la langue des oiseaux de Jean Boucault et Johnny Rasse, coédition Les Arènes et Presses Universitaires de Grenoble.