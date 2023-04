Ecologie, révolution numérique et démocratie au coeur de "Tsunami" le dernier roman de Marc Dugain

Dans Tusnami, Marc Dugain se met dans la peau d'un Président de la République et nous livre le journal intime de vingt et un jours de crise démocratique.

Marc Dugain, à qui l'on doit notamment le roman adapté à l'écran la Chambre des Officiers, est un auteur à part. Formé aux sciences politiques, ancien chef d'entreprise, il se plonge volontiers dans des personnalités complexes comme celles d'hommes politiques ou de tueurs en série. Dans ses derniers romans, il passe au crible les enjeux de notre époque. Politique, démocratie, révolution numérique et écologie sont des thèmes récurrents dans son oeuvre. Ils sont réunis dans son dernier roman Tsunami.

Tsunami fait étrangement écho à la période que nous vivons. Le narrateur de Marc Dugain est un Président de la République élu sur un coup de poker, aux prises avec une violente crise lorsqu'il décide de faire passer une mesure radicale. Une ressemblance avec notre "crise des retraite" qui s'arrête là. La mesure en question concerne l'environnement. Le Président de Dugain a en effet décidé de faire payer plus d'impôts aux citoyens en fonction de leur bilan carbone. Un bilan calculé grâce aux traces numériques laissées par leur consommation.

"Je voulais témoigner sur cette époque, sur la fragilité de la démocratie et en même temps sur sa vivacité."

"Pour moi ce qui est très important dans les années qui viennent c'est la crise climatique, comment on va s'intégrer dans la révolution numérique et la montée des régimes totalitaires. J'ai eu l'idée de me mettre à la place d'un président et de voir comment je gère ça au jour le jour. Qu'est-ce que ça fait d'être l'élu, dans un pays de 70 millions de personnes et de gérer des problématiques de plus en plus complexes." Marc Dugain

Le Président de Marc Dugain est profondément libéral et de trop près lié aux GAFAM. Il essaye pourtant de mettre à profit l'outil numérique pour plus de démocratie directe. Parfois humain, parfois hors sol, sa personnalité est complexe, autant que les problématiques qu'il gère. C'est tout le sel de ce roman de nous mettre le cerveau à l'envers, quand il s'agit de nous faire une opinion sur l'homme et sa politique. Il y a pourtant derrière cette équation insoluble, un réel parti pris et un message de l'auteur.

"Aujourd'hui, face à la crise climatique, on a une espèce de green washing des entreprises lié à une absence de vraie conviction écologique de Macron. Mon président dit "puisqu'on n'arrive à rien par l'offre, on va y arriver par la demande". C'est un retour à la responsabilité individuelle. S'il y a un message dans le livre, c'est qu'il ne faut pas attendre après ces gens-là." Marc Dugain

Et ne pas attendre la catastrophe de trop non plus. "Tsunami" est l'excellent dernier roman de l'isérois Marc Dugain, paru chez Albin Michel.