En exclusivité sur France Bleu Drôme Ardèche : BlackCatMan en bulles, en chanson et en clip !

Pour fêter la sortie de "BlackCatMan en voit de toutes les couleurs", 4ème tome des aventures du héros malchanceux créé par la Valentinois Pedro, le duo musical Marion Elgé et David Granier lui offrent une chanson et un clip !

BlackCatMan est un anti-héros poissard affublé d'une colonie de chats noirs. Né de l'imagination du Valentinois Pierre Armand alias Pedro, BlackCatMan a comme un air de son créateur. Et pour cause, c'est en recueillant une jeune chatte noire et ses petits que l'illustrateur a trouvé l'inspiration.

BlackCatMan et ses chats sont très drôle, mais ils n'ont vraiment pas de chance. Au fil d'histoires courtes en trois cases, les gags et les punchlines fusent dans des albums qui plairont aux 7 à 77 ans et plus !

BalckCatMan en voit de toutes les couleurs - Le Crotte Papier

Pierre Armand collabore régulièrement avec Marion Elgé et David Granier dans le cadre des ateliers musicaux en milieu scolaire qu'ils organisent. Pour fêter la sortie du 4ème album, le duo musical drômois a composé une chanson pour BlackCatMan et réalisé un clip tourné sous le Pont des Lônes, à Soyons. Y apparait également la jeune artiste autiste Tina DMS qui fait partie du projet. Le clip fera l'objet d'une projection en avant-première samedi 9 septembre à 19h aux Ateliers Magiques de Dany Lary de Barbières. Découvrez les premières images en exclusivité dans le 6-9 de France Bleu Drôme Ardèche sur France 3 Rhône-Alpes.

BlackCatMan - Pedro

De g. à d. : David Granier, Marion Elgé, Pierre Armand alias Pedro © Radio France

Les albums de BlackCatMan sont disponibles sur commande via le Facebook de BlackCatMan , au Cultura de Valence, au Super U de Beaumont les Valences et chez Italie 9.7.4