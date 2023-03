Jacques Ferrandez et Anouk Ricard, invités du 16ème carrefour européen du 9ème art et de l'image d'Aubenas

L'actu du livre du jour fait des bulles. Le carrefour européen du 9ème art et de l'image d'Aubenas a lieu le week end prochain à l'Epsace Lienhard d'Aubenas.

On dit que parfois que la bande dessinée c'est comme du cinéma, en image fixes et sans le son.

Voilà pourquoi cette 16ème édition sera jalonnée non seulement de rencontres avec des auteurs de BD, d'expositions et d'atelier dessin, mais aussi d'ateliers réalité virtuelles et de projections de film comme celle qui initiera le salon.

Vendredi 17 mars une projection du documentaire "Nos ombres d'Algérie" de Vincent Marie, dans lequel des dessinateurs majeurs du 9ème art explorent les mémoires de la guerre d'Algérie. Parmi eux, Jacques Ferrandez, auteur de la superbe série des carnets d'Orient parus chez Casterman. Il est l'invité d'honneur de cette édition dont il a dessiné l'affiche et participera à plusieurs autres rendez notamment à un moment qui s'annonce délicieux

La rencontre du samedi 15h30 avec le chef Yves Candeborde pour retracer leur projet commun "Frères de terroirs" un an de rencontres entre le dessinateur et les producteurs favoris du Chef.

Autre invité de marque de ce salon, Anouk Ricard Prix spécial du jury du festival d'Angoulême 2023 pour son album "Animan". Anouk Ricard aime les animaux, depuis plus de vingt ans qu'elle leur fait vivre de chouettes aventures dans des albums jeunesse ou adulte. Et pour les adultes, elle cultive un regard particulièrement moqueur et fascécieux. "Animan" paru chez L'exemplaire lui a valu son prix à Angoulême. Un album directement inspiré d'une série télévisée des années 80 intitulée "Manimal". Vous vous en souvenez peut être, c'était l'histoire d'un homme se tranformait en animal pour résoudre des enquêtes. Cette série a particulièrement marqué Anouk Ricard il l'a inspirée pour créer son antihéro à elle, "Animan" alias Francis.